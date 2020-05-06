О запрете въезда на Иссык-Куль. Кабмин обещает наказать местных чиновников

Решение о запрете на въезд в Иссык-Кульскую область принято на местном уровне. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил вице-премьер-министр Акрам Мадумаров.

По его словам, кабмин намерен рассмотреть ответственность чиновников местной власти, которые приняли незаконное решение.

Ранее стало известно, что жителям Иссык-Кульской области запретили выезд в другие регионы. В аппарате полномочного представительства правительства в регионе заявили, что их решение согласовано с республиканским штабом.

Стоит отметить, что местные власти не могут самостоятельно принимать такие решения без распоряжений межведомственной комиссии, которая должна была быть создана при введении режимов ЧП и ЧС.