Эркин Асрандиев: Рынки могут спровоцировать скопление людей и разнос инфекции

«Рынки могут спровоцировать скопление людей и распространение инфекции», — заявил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, общественный транспорт начнет работу 11 мая. Это однозначно касается автобусов и троллейбусов.

Что касается маршруток, то сейчас ситуация изучается. Многое зависит от эпидемиологической ситуации. Если все будет хорошо и заболеваемость пойдет на снижение, то перечень разрешенной экономической деятельности могут пересмотреть.

«Маршрутные такси — это это те объекты, которые несут наибольший риск распространения инфекции. Здесь нужно с пониманием отнестись. То, что касается рынков, то же самое. Поэтому работа рынков сдвинута на последние этапы. Здесь мы еще будем смотреть на то, насколько дисциплинированно и ответственно себя будут вести предприниматели и граждане. Если все будут ответственны и соблюдать правила, то мы быстрее войдем в привычный ритм жизни», — отметил Эркин Асрандиев.