В Кыргызстане начнут выявлять скрывших факт контакта с больными коронавирусом

Сооронбай Жээнбеков сегодня принял первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Фото пресс-службы президента. Сооронбай Жээнбеков принял первого вице-премьер-министра

Они обсудили текущую ситуацию и реализацию мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории страны, устранению последствий и оказанию помощи социально уязвимым слоям населения.

Президент обратил внимание на поэтапное возобновление экономической деятельности, обеспечение надлежащего завершения весенних полевых работ.

Кубатбек Боронов подчеркнул, что все контактные лица находятся под контролем, с ними работают, берут анализы. Он добавил, что следующим этапом будут выявлять тех, кто по незнанию или умышленно укрыл факт контакта с зараженными.

Для этого в течение недели начнут эпидемиологические расследования и повсеместные обходы. Особое внимание уделят новостройкам и густонаселенным местностям.