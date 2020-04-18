О разработке долгосрочной экономической концепции напомнил президент

Макроэкономическую ситуацию, меры по поддержке предпринимательства в условиях чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, планы на постпандемический период обсудил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с вице-премьер-министром Эркином Асрандиевым. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что сложная ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией, оказала негативное воздействие на многие стороны повседневной жизни. Происходит переоценка факторов устойчивого развития, во всем мире определенные недостатки и пробелы в управлении продемонстрировали системы здравоохранения, образования и социальной поддержки населения.

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Поэтому, по мнению Сооронбая Жээнбекова, необходимо скорректировать и пересмотреть основные направления стратегического развития страны на среднесрочную перспективу, проведения решительных реформ с учетом складывающейся ситуации.

Президент обратил внимание на необходимость разработки долгосрочной экономической концепции, в которой будут отражены цели и направления на ближайшие годы для обеспечения постепенного, стабильного роста отечественной экономики в постпандемический период. Ее разработка должна проводиться с учетом развития ситуации в мире и регионе, опираясь на новые возможности и современные вызовы.

Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев сообщил, что сейчас завершается проработка второго пакета антикризисных мер правительства, рассчитанных до конца 2020 года. Они направлены на облегчение условий ведения предпринимательской деятельности. Для этих целей определены внутренние и внешние источники — около 14 миллиардов сомов.

Эркин Асрандиев также подчеркнул, что разрабатываются отдельные проекты и программы, охватывающие условия льготного финансирования бизнеса, реформ в посткризисный период. По его словам, данная работа будет вестись в тесном взаимодействии с предпринимателями, донорским и гражданским сообществом, экспертами, представителями бизнес-сообщества и научных кругов.