Кубатбек Боронов: Жалобы медиков говорят о недостатках работы госорганов

Все вопросы и жалобы, поднимаемые медицинскими работниками, тщательно изучаются и даются поручения по устранению недостатков. Об этом было сказано на заседании Республиканского оперативного штаба.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов отметил, что поступаемые жалобы от медработников свидетельствуют о недостаточной работе профильных госорганов и руководителей отдельных учреждений.

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«Министерству здравоохранения, полномочным представителям правительства в областях, акимам районов необходимо усилить контроль за обеспеченностью каждого врача, медицинского персонала, работающего в очагах заражения инфекцией и контактирующего с больными коронавирусом, средствами защиты в достаточном объеме. Местным органам власти необходимо проконтролировать работу по обучению медработников санитарным правилам использования СИЗ для недопущения инфицирования», — сказал первый вице-премьер-министр.

По его словам, в ближайшее время начнет работать мобильное приложение, предназначенное для медицинских работников, задействованных в борьбе с COVID-19. Они смогут разместить свои вопросы, информировать республиканский штаб об имеющихся проблемах и трудностях в работе, в том числе об обеспеченности СИЗ и других потребностях.

Кроме того, Министерству здравоохранения поручено в двухдневный срок завершить выплату стимулирующих надбавок за март, а профильным госорганам — обеспечить готовность медицинских учреждений, обсервационных пунктов в Бишкеке и Оше к приему граждан.

Отметим, что на сегодня в Кыргызстане 116 медиков заразились коронавирусом.