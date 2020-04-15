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Власть
Сюжеты: Выборы — 2020, Новый коронавирус

Поправка об изменении избирательного порога застряла в правительстве

Поправка о снижении избирательного порога до 5 процентов застряла в правительстве, а о снижении до 7 — до сих пор не направлена в профильный комитет. Об этом 24.kg рассказал один из авторов инициативы депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев.

Напомним, установленный порог в 9 процентов и сумма залога на выборах в Жогорку Кенеш вызвали множество споров. Эксперты называли эти пункты провальными и играющими на руку олигархам. В феврале, выступая в парламенте, Сооронбай Жээнбеков вновь затронул тему избирательного барьера и заявил, что, как показали дискуссии, партии к преодолению 9 процентов не готовы.

Но незадолго до речи главы государства в Жогорку Кенеше ряд парламентариев выступили за изменения избирательного законодательства. Как рассказал Исхак Масалиев, что касается законопроекта о сокращении барьера на четыре ступени — до 5 процентов, то в правительство для получения заключения он отправлен 13 января.

«Сегодня, считайте, середина апреля. Комментариев никаких нет до сих пор. О чем это говорит? О том, что нашу инициативу заволокитили. Хотя заключение кабмина по ней не требуется. Введение нормы о 5 процентах не влечет финансовых затрат. А документ о 7 процентах еще даже в комитет не поступил. Следовательно, рассматривать эту инициативу раньше нашей комитет не может. Иначе это нарушение регламента», — подчеркнул Исхак Масалиев.

Он считает, что выборы в Жогорку Кенеш, назначенные на 4 октября, состоятся. «Единственным основанием для отмены голосования может быть продление режима чрезвычайного положения. А оно вряд ли продержится еще два месяца, то есть до того дня, когда президент своим указом должен назначить выборы», — отметил нардеп. 

Напомним, что Минздрав прогнозирует пик заболеваемости коронавирсуной инфекцией на 24-25 апреля. После этого кривая должна начать снижаться.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/150116/
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