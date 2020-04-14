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Власть

Пандемия коронавируса. В ЕАЭС призвали государства прекратить торговые войны

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета принято совместное заявление в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

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Отмечается, что президенты стран союза подтвердили готовность к продолжению сплоченной работы для устранения негативных последствий пандемии COVID-19, сохранения достигнутого уровня интеграционного сотрудничества и дальнейшего экономического развития ЕАЭС. При этом главы государств твердо убеждены, что борьба с пандемией COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности.

«Призываем все государства поддерживать международное сотрудничество, укреплять доверие, прекратить вооруженные конфликты, торговые войны, односторонние финансовые и экономические санкции и неукоснительно следовать нормам международного права», — говорится в заявлении.

Президенты выступили за единство международного сообщества и стабильность мировой экономики, сохранение принципа свободы передвижения товаров, включая социально значимые товары, продукты питания, медицинское оборудование и препараты, медицинские средства индивидуальной защиты. 

«Поручаем правительствам, центральным (национальным) банкам и Евразийской экономической комиссии проводить скоординированные меры по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, укреплению нашего экономического сотрудничества, сохранению стабильности функционирования внутренних, в том числе продовольственного, рынков, поддержке граждан наших государств и бизнеса для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19. Мы твердо уверены в том, что преимущества интеграции помогут нашим странам и народам достойно справиться с этим испытанием», — заключили президенты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/150100/
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