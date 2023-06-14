От Кыргызстана в перечень приоритетных интеграционных проектов Евразийского экономического союза включена электрификация железнодорожной линии Балыкчи — Луговое. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики и коммерции Назарбек Малаев.

По его словам, эта железнодорожная линия соединяет Кыргызстан с Казахстаном и другими странами. Кроме того, наша республика предложила добавить в список еще два проекта. Это проект железной дороги Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече — Макмал — Джалал-Абад и проект разработки технического обоснования проекта реконструкции обхода Бишкека.

«Евразийская экономическая комиссия работает над цифровизацией транспортных коридоров с государствами ЕАЭС. Для этого реализуются соответствующие планы», — заключил Назарбек Малаев.