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Экономика

В приоритетные проекты ЕАЭС включена электрификация линии Балыкчи — Луговое

От Кыргызстана в перечень приоритетных интеграционных проектов Евразийского экономического союза включена электрификация железнодорожной линии Балыкчи — Луговое. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра экономики и коммерции Назарбек Малаев.

По его словам, эта железнодорожная линия соединяет Кыргызстан с Казахстаном и другими странами. Кроме того, наша республика предложила добавить в список еще два проекта. Это проект железной дороги Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече — Макмал — Джалал-Абад и проект разработки технического обоснования проекта реконструкции обхода Бишкека.

«Евразийская экономическая комиссия работает над цифровизацией транспортных коридоров с государствами ЕАЭС. Для этого реализуются соответствующие планы», — заключил Назарбек Малаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/268080/
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