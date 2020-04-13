На спецсчет для борьбы с коронавирусом поступило более 123 миллионов сомов

На специальный счет для борьбы с коронавирусом, который открыт Минздравом, поступило 123 миллиона 91 тысяча 948 сомов. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, 4 миллиона 535 тысяч 168 сомов израсходовано.

«Все манипуляции со счетом вы можете посмотреть на сайте help.covid.kg. Создана комиссия по распределению этих средств. Все прозрачно, никакой коррупции. На счет Минтруда и соцразвития поступило 9 миллионов 341 тысяча 105 сомов. Расходы этого счета тоже можно посмотреть на сайте», — сказал Кубатбек Боронов.