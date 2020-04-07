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Власть

Десятая годовщина Апрельской революции. Президент почтил память погибших

Сооронбай Жээнбеков сегодня, 7 апреля, по случаю 10-й годовщины Апрельской революции почтил память погибших героев, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства возложил цветы к мемориалу героев народной Апрельской революции 2010 года в национальном историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит». Была прочитана поминальная молитва.

Сооронбай Жээнбеков также осмотрел историко-мемориальный музей «Таазим», в котором хранятся оцифрованные фото- и видеоматериалы о хронике апрельских событий. Он оставил памятную запись в книге посетителей.

Цветы также были возложены к памятнику-мемориалу жертвам политических репрессий, могиле народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова и мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года.

Президент, вернувшись в город, возложил цветы и к монументу памяти погибших за свободу народа во время аксыйских событий 2002 года и апрельских событий 2010 года на центральной площади Ала-Тоо.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149406/
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