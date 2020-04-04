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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Местным властям поручили упорядочить самовольные карантинные посты

В Кыргызстане местным органам власти поручили упорядочить самовольно установленные посты в населенных пунктах. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, состоялось заседание республиканского штаба. Профильным государственным органам поручили обеспечить в необходимом объеме удобрениями, семенами, техникой и контролировать своевременную реализацию полевых работ.

«Весенние полевые работы в период ЧП и ЧС должны проводить своевременно. Министерство сельского хозяйства должно обеспечить все условия для беспрепятственной работы», — сказал он.

Подчеркнута важность усиления дезинфекционных работ, особенно в очагах заражения, усиления контроля за передвижением граждан и соблюдением домашнего карантина. Продолжается работа по обеспечению регионов тест-системами, медикаментами, средствами индивидуальной защиты. Ведется работа по оказанию адресной помощи социально уязвимым слоям населения мукой и продуктовыми наборами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149168/
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