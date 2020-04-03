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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Глава Минздрава против обсервации: это условия для распространения коронавируса

Вновь назначенный министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов рассказал, с чего намерен начать свою работу на посту руководителя профильного ведомства.

«Мы намерены проверить эффективность работы имеющихся в наличии китайских, белорусских, корейских экспресс-анализов и ввести внешний контроль, чтобы у нас не было ложных показателей», — отметил он.

По данным главы Минздрава, в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора есть лаборатория, которая занимается закупкой и распределением тест-систем.

«В настоящее время мы охватываем тестированием группы риска. В первой, семейной, категории непосредственно те, кто был в контакте с имевшими положительный результат на коронавирусную инфекцию. Во второй группе — дальние родственники, которые прилетели в страну и находятся в обсервации», — проинформировал Сабиржан Абдикаримов.

Спрашивается, почему они должны находиться в обсервации 14 дней? Таким образом мы создаем условия для дальнейшего распространения инфекции.

Сабиржан Абдикаримов.

«Лучше пусть они находятся дома. В данное время мы работаем над алгоритмом, который будет утвержден приказом Минздрава, чтобы наблюдать за людьми по месту жительства. Это намного лучше, чем держать их без идеальных условий, в большой скученности, кормить и выслушивать справедливые возмущения, так как мы не можем предоставить им домашние условия. Число нуждающихся в тестировании всякий раз меняется. Один положительный результат, к примеру, показал нам 34 контакта», — отметил Сабиржан Абдикаримов.

По словам главы Минздрава, еще один главный вопрос, который необходимо решить безотлагательно, — это безопасность медицинских работников, потому что если они выйдут из строя, то некому будет работать.

«Нам необходимо обучить их правилам личной гигиены и биологической защиты. Надо усилить работу на местах», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/148981/
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