Глава Минздрава против обсервации: это условия для распространения коронавируса

Вновь назначенный министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов рассказал, с чего намерен начать свою работу на посту руководителя профильного ведомства.

«Мы намерены проверить эффективность работы имеющихся в наличии китайских, белорусских, корейских экспресс-анализов и ввести внешний контроль, чтобы у нас не было ложных показателей», — отметил он.

По данным главы Минздрава, в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора есть лаборатория, которая занимается закупкой и распределением тест-систем.