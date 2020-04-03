Глава Минздрава против обсервации: это условия для распространения коронавируса

Вновь назначенный министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов рассказал, с чего намерен начать свою работу на посту руководителя профильного ведомства.
«Мы намерены проверить эффективность работы имеющихся в наличии китайских, белорусских, корейских экспресс-анализов и ввести внешний контроль, чтобы у нас не было ложных показателей», — отметил он.
По данным главы Минздрава, в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора есть лаборатория, которая занимается закупкой и распределением тест-систем.
«В настоящее время мы охватываем тестированием группы риска. В первой, семейной, категории непосредственно те, кто был в контакте с имевшими положительный результат на коронавирусную инфекцию. Во второй группе — дальние родственники, которые прилетели в страну и находятся в обсервации», — проинформировал Сабиржан Абдикаримов.
Спрашивается, почему они должны находиться в обсервации 14 дней? Таким образом мы создаем условия для дальнейшего распространения инфекции.Сабиржан Абдикаримов.
«Лучше пусть они находятся дома. В данное время мы работаем над алгоритмом, который будет утвержден приказом Минздрава, чтобы наблюдать за людьми по месту жительства. Это намного лучше, чем держать их без идеальных условий, в большой скученности, кормить и выслушивать справедливые возмущения, так как мы не можем предоставить им домашние условия. Число нуждающихся в тестировании всякий раз меняется. Один положительный результат, к примеру, показал нам 34 контакта», — отметил Сабиржан Абдикаримов.
По словам главы Минздрава, еще один главный вопрос, который необходимо решить безотлагательно, — это безопасность медицинских работников, потому что если они выйдут из строя, то некому будет работать.
«Нам необходимо обучить их правилам личной гигиены и биологической защиты. Надо усилить работу на местах», — заключил он.