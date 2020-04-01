Чистые регионы. Не гнать из столицы внутренних мигрантов призывает депутат

Необходимо остановить передвижение граждан по регионам страны. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Карамат Орозова.

Она отметила, что на сегодня только в Таласской области не выявлены зараженные коронавирусной инфекцией.

«В Баткене один заболевший, его состояние улучшается. Поэтому надо сохранить чистые регионы. Сейчас из Бишкека выгоняют людей без прописки. Таким образом мы только распространяем вирус по всей стране», — сказала Карамат Орозова.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.