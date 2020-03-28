Мэр Балыкчи Марат Кудайбергенов подал в отставку

Мэр города Балыкчи Марат Кудайбергенов подал в отставку. Он написал заявление о добровольном сложении полномочий. Информацию 24.kg подтвердили в правительстве.
Как отмечается, премьер-министр уже подписал соответствующее распоряжение.
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Марат Кудайбергенов намерен баллотироваться в депутаты Балыкчинского городского кенеша. Однако из-за объявленного режима чрезвычайного положения в трех городах и трех районах Кыргызстана местные выборы отложены.
Марат Кудайбергенов был одним из самых молодых градоначальников. Он избран на должность в возрасте 26 лет, был членом партии «Замандаш».