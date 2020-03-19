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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Пандемия коронавируса. Из шести лабораторий в Кыргызстане работают только две

Тест-систем для определения коронавируса достаточно. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев.

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По его словам, в ближайшее время планируется поставка тестов из России. Две лаборатории работают в Бишкеке и Оше.

«ФОМС проводит единый мониторинг лекарств в больницах. Ранее мы встречались с руководителями фармацевтических компаний, рекомендовали им заполнять склады. В январе и феврале лекарства поступили. Дефицита не будет. Мы все барьеры убрали, создали условия. У нас есть шесть лабораторий, из которых работают две, еще две — передвижные. Их сегодня-завтра мы доставим в Джалал-Абад. Есть определенные требования, они проходят аттестацию ВОЗ», — сказал Космосбек Чолпонбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147088/
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