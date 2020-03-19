Бизнес не должен страдать из-за коронавируса, считает премьер-министр

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша заслушивают информацию правительства о ситуации с коронавирусом.

По словам главы кабмина Мухаммедкалыя Абылгазиева, вспышка коронавируса не является неожиданностью.

«Наши медики каждого обследовали. Это не было неожиданностью. У этих граждан выявили коронавирус, когда их положили в инфекционную больницу. Сначала болезнь подтвердилась у двоих, а затем еще у одного. В Нарынской области еще одного человека госпитализировали, но у него отрицательные результаты. Двое из прилетевших — муж и жена. Вирус подтвердился только у одного из супругов», — сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что у всех близлежащих стран, где обнаружен коронавирус, позиция одна — бизнес не должен страдать.

«Коронавирус выявлен в Казахстане, Узбекистане, России. Я несколько раз разговаривал с Михаилом Мишустиным, Аскаром Маминым. Ни одно государство не закроет торговые пути. Единственное, бизнесменов будут более тщательно проверять на коронавирус», — отметил он.

Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что запасов продуктов в стране достаточно. В частности, поставки пшеницы продолжают идти из РК.