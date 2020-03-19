11:26
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Бизнес не должен страдать из-за коронавируса, считает премьер-министр

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша заслушивают информацию правительства о ситуации с коронавирусом.

По словам главы кабмина Мухаммедкалыя Абылгазиева, вспышка коронавируса не является неожиданностью.

«Наши медики каждого обследовали. Это не было неожиданностью. У этих граждан выявили коронавирус, когда их положили в инфекционную больницу. Сначала болезнь подтвердилась у двоих, а затем еще у одного. В Нарынской области еще одного человека госпитализировали, но у него отрицательные результаты. Двое из прилетевших — муж и жена. Вирус подтвердился только у одного из супругов», — сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что у всех близлежащих стран, где обнаружен коронавирус, позиция одна — бизнес не должен страдать.

«Коронавирус выявлен в Казахстане, Узбекистане, России. Я несколько раз разговаривал с Михаилом Мишустиным, Аскаром Маминым. Ни одно государство не закроет торговые пути. Единственное, бизнесменов будут более тщательно проверять на коронавирус», — отметил он.

Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что запасов продуктов в стране достаточно. В частности, поставки пшеницы продолжают идти из РК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/147049/
просмотров: 510
Версия для печати
Материалы по теме
Россия выделила Кыргызстану более 7,5 тысячи тест-систем по коронавирусу
Выплатить надбавки врачам, милиционерам и пограничникам предлагает депутат
Ситуация с коронавирусом. За три дня в Кыргызстане скупили 3,5 миллиона масок
Комбанкам рекомендовали дать заемщикам отсрочку по кредитам в три месяца
Крупным кафе и ресторанам запретили работать. Как отреагировал бизнес
За сутки число случаев заболевания коронавирусом выросло на 20,7 тысячи человек
Не распространяйте фейки. ГКНБ напоминает об ответственности
В поддержку медиков выделят 30 миллионов сомов, обещает премьер-министр
5 миллионов сомов на поддержку врачей и пенсионеров выделит Омурбек Бабанов
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Сооронбай Жээнбеков выступил с&nbsp;обращением Коронавирус в Кыргызстане. Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением
В&nbsp;Кыргызстане закроют кинотеатры, ночные и&nbsp;компьютерные клубы из-за коронавируса В Кыргызстане закроют кинотеатры, ночные и компьютерные клубы из-за коронавируса
Премьер: Есть большая вероятность проникновения нового вируса в&nbsp;Кыргызстан Премьер: Есть большая вероятность проникновения нового вируса в Кыргызстан
Правительство будет контролировать цены на&nbsp;11&nbsp;видов товаров (обновлено) Правительство будет контролировать цены на 11 видов товаров (обновлено)
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; продает недвижимость в&nbsp;Бишкеке по&nbsp;сниженным ценам «Бакай Банк» продает недвижимость в Бишкеке по сниженным ценам
Оплачивайте привычные услуги и&nbsp;покупки бесконтактно и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Оплачивайте привычные услуги и покупки бесконтактно и не выходя из дома!
Чем занять всю семью во&nbsp;время карантина? Чем занять всю семью во время карантина?
Beeline переводит офисы обслуживания в&nbsp;Джалал-Абадской области на&nbsp;особый режим Beeline переводит офисы обслуживания в Джалал-Абадской области на особый режим
19 марта, четверг
11:18
В Кыргызстане курс покупки российского рубля опустился до 0,8 сома В Кыргызстане курс покупки российского рубля опустился...
11:11
Россия выделила Кыргызстану более 7,5 тысячи тест-систем по коронавирусу
11:09
Выплатить надбавки врачам, милиционерам и пограничникам предлагает депутат
11:08
Ситуация с коронавирусом. За три дня в Кыргызстане скупили 3,5 миллиона масок
11:06
Комбанкам рекомендовали дать заемщикам отсрочку по кредитам в три месяца