Сегодня начнется агитация партий на выборах в городские кенеши Кыргызстана

В Кыргызстане Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов завершила регистрацию партий для выборов депутатов городских кенешей. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Центризбирком напомнил, что выборы пройдут в Ошский, Майлуу-Сууский, Токмакский, Балыкчинский и Каракольский городские кенеши.

Участвовать в выборах изъявили желание 22 партии.

По данным ЦИК, четыре партии участвуют в выборах в пять кенешей — «Мекеним Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс», «Биримдик» и «Кыргызстан».

Четыре партии — «Улуу-Журт», «КЛДП», «Эмгек», «Замандаш» — примут участие в выборах в трех городах.

В двух городах в выборах участвуют партии «Бирик», «Ата Мекен», «Табылга» и «Мекен Ынтымагы».

«Еще 10 партий участвуют в выборах только в одном городе. Всего 169 мандатов. За кресла депутатов поборются 3 тысячи 3 человека, из которых 1 тысяча 173 — женщины. Выборная агитация начнется сегодня. Выборы в городские кенеши состоятся 12 апреля», — сообщили в ЦИК.