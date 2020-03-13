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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Визит Дариги Назарбаевой в Кыргызстан перенесли из-за коронавируса

Официальный визит председателя Сената парламента Казахстана Дариги Назарбаевой в Кыргызстан перенесли. Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

Отмечается, что визит планировался на 16-17 марта 2020 года. Во время телефонного разговора между торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым и председателем Сената парламента Казахстана Даригой Назарбаевой решено перенести его на более поздний срок.

«Руководители парламентов пришли к данному решению, следуя планам мероприятий двух стран, разработанным вследствие объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса, для предупреждения проникновения на территорию стран и недопущения дальнейшего распространения инфекции», — говорится в сообщении.

Сегодня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов подтвердил два случая заражения коронавирусом в стране.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146459/
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