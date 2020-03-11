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Власть

Наказывать кандидатов на должности за сокрытие иного гражданства хотят депутаты

Депутат Бактыбек Турусбеков считает, что штраф в 20 тысяч сомов — недостаточное наказание за сокрытие кандидатами на выборные должности сведений о наличии у них иного гражданства. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша.

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В парламенте рассматривают законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере избирательного законодательства».

Представитель ЦИК отметил, что факт наличия иного гражданства может быть выявлен уже после выборов.

«Кандидат, подавая документы, дает разрешение на обработку его персональных данных. Но на получение ответов из других стран может понадобиться время», — сказал он.

Получается формальное наказание. Уже будучи депутатом, он может заплатить деньги и спокойно уйти. Однако 20 тысяч заплатить может любой. Думаю, надо усилить ответственность.

Бактыбек Турусбеков
Ссылка: https://24.kg/vlast/146149/
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