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Власть

В БГК недовольны, что пациентов в госбольницах заставляют платить за рентген

Пациенты жалуются, что в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии и Городской клинической больнице их вынуждают оплачивать рентген. Об этом на комиссии по соцвопросам БГК сообщил депутат Казыбек Эргешов.

«Рентген бесплатный? Берут минимум 100 сомов», — сказал он.

Начальник управления здравоохранения мэрии столицы Бактыгуль Исмаилова ответила, что рентген не может быть платным для пациентов.

«Возможно, что человек зашел с улицы и попросил сделать рентген. Но если они обратились или поступили в приемное отделение, то тогда это бесплатно», — отметила она.

Депутат поинтересовался, установлены ли в приемных отделениях видеокамеры.

По словам начальника управления здравоохранения, сейчас прорабатывается вопрос установки их в кабинетах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146008/
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