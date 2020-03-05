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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Сооронбай Жээнбеков принял председателя ЦИК Нуржан Шайлдабекову

Сооронбай Жээнбеков сегодня принял главу ЦИК Нуржан Шайлдабекову. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Стороны обсудили подготовку к выборам депутатов парламента и местных кенешей. Сооронбай Жээнбеков коснулся недавнего случая массовой прописки граждан в отдельных городах в преддверии выборов в местные кенеши и выразил озабоченность.

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«Президент подчеркнул, что ЦИК всегда должна своевременно реагировать на подобные факты, а правоохранительные органы давать соответствующую оценку. Предстоящие выборы в местные кенеши являются проверкой готовности государственных органов к проведению парламентских выборов. В этой связи Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул необходимость обеспечения их полной открытости и прозрачности», — отметили в пресс-службе.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что все подготовительные мероприятия к проведению выборов депутатов местных кенешей проходят в соответствии с законодательством страны. По ее словам, участие 22 политических партий в предстоящих выборах в местные кенеши городов свидетельствует о конкурентности и демократичности выборного процесса в стране.

Согласно принятым поправкам в Закон «О выборах депутатов местных кенешей», на предстоящих выборах в 25 айыльных кенешах будет применяться резервирование не менее 30 процентов мандатов для женщин, что должно стать основой увеличения участия женщин в местных кенешах до 38 процентов. Всего будет избрано 375 депутатов айыльных кенешей, из которых на 142 мандата могут прийти женщины.

пресс-служба президента
Ссылка: https://24.kg/vlast/145629/
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