Сооронбай Жээнбеков принял председателя ЦИК Нуржан Шайлдабекову

Сооронбай Жээнбеков сегодня принял главу ЦИК Нуржан Шайлдабекову. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Стороны обсудили подготовку к выборам депутатов парламента и местных кенешей. Сооронбай Жээнбеков коснулся недавнего случая массовой прописки граждан в отдельных городах в преддверии выборов в местные кенеши и выразил озабоченность.

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«Президент подчеркнул, что ЦИК всегда должна своевременно реагировать на подобные факты, а правоохранительные органы давать соответствующую оценку. Предстоящие выборы в местные кенеши являются проверкой готовности государственных органов к проведению парламентских выборов. В этой связи Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул необходимость обеспечения их полной открытости и прозрачности», — отметили в пресс-службе.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что все подготовительные мероприятия к проведению выборов депутатов местных кенешей проходят в соответствии с законодательством страны. По ее словам, участие 22 политических партий в предстоящих выборах в местные кенеши городов свидетельствует о конкурентности и демократичности выборного процесса в стране.