Зеленая река Аламедин. В Жогорку Кенеше заслушают информацию экспертов

Граждане обеспокоены, что вода в реке Аламедин была зеленой. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Бакирдин Субанбеков.

«Люди спрашивают, можно ли употреблять эту воду животным, использовать ее в бытовых целях», — пояснил он.

Нардеп предложил заслушать информацию специалистов Госэкотехинспекции. Вопрос включили в повестку дня.

Напомним, что в социальных сетях появилось видео окрашенной воды в реке Аламедин. В мэрии Бишкека заявили, что это фейк, а полномочный представитель правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев — что вода действительно была зеленой. К проверке подключились специалисты МЧС.