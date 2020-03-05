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Власть

Зеленая река Аламедин. В Жогорку Кенеше заслушают информацию экспертов

Граждане обеспокоены, что вода в реке Аламедин была зеленой. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Бакирдин Субанбеков.

«Люди спрашивают, можно ли употреблять эту воду животным, использовать ее в бытовых целях», — пояснил он.

Нардеп предложил заслушать информацию специалистов Госэкотехинспекции. Вопрос включили в повестку дня.  

Напомним, что в социальных сетях появилось видео окрашенной воды в реке Аламедин. В мэрии Бишкека заявили, что это фейк, а полномочный представитель правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев — что вода действительно была зеленой. К проверке подключились специалисты МЧС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145558/
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