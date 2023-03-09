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Власть

Спикер Жогорку Кенеша считает, что НПО ведут молодежь неправильным путем

Сегодня на заседании парламента депутат Жылдыз Садырбаева заявила, что государство должно контролировать, куда направляют грантовые средства и как их распределяют.

По ее словам, в соседних странах гранты на борьбу с ВИЧ и туберкулезом получает Минздрав.

Спикер парламента Нурланбек Шакиев поддержал коллегу. Он заявил, что НПО ведут молодежь неправильным путем.

«Куда нашу молодежь ведут НПО? На какие деньги? Вы видите, есть опасения для нашего будущего. Сейчас речь о трансгендерах, к сожалению, тенденция растет. Мы должны бороться с этим явлением, кабмин должен работать в этом направлении. На самом деле это большая проблема», — сказал Нурланбек Шакиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260331/
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