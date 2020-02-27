Семеноводческие хозяйства Кыргызстана пройдут переаттестацию

В парламенте заслушивают отчет правительства о подготовке к проведению весенне-полевых работ.

По словам министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева, фермеры на 90 процентов обеспечены семенами. Однако нардеп Аалы Карашев заявил, что глава профильного ведомства озвучивает неверные данные. Депутату крестьяне пожаловались, что семян нет.

Депутат Улугбек Ормонов поинтересовался, сколько в Кыргызстане семеноводческих хозяйств и как они работают.

По словам Эркинбека Чодуева, 109 семеноводческих хозяйств, которые охватывают все регионы.

«Сегодня по дотации работаем с семеноводческими хозяйствами, после анализа выяснилось, что некоторые хозяйства не могут исполнять свои функциональные обязанности, поэтому нам сегодня поручено провести переаттестацию», — сказал глава Минсельхоза.