14:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Семеноводческие хозяйства Кыргызстана пройдут переаттестацию

В парламенте заслушивают отчет правительства о подготовке к проведению весенне-полевых работ.

По словам министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева, фермеры на 90 процентов обеспечены семенами. Однако нардеп Аалы Карашев заявил, что глава профильного ведомства озвучивает неверные данные. Депутату крестьяне пожаловались, что семян нет.

Депутат Улугбек Ормонов поинтересовался, сколько в Кыргызстане семеноводческих хозяйств и как они работают. 

По словам Эркинбека Чодуева, 109 семеноводческих хозяйств, которые охватывают все регионы.

«Сегодня по дотации работаем с семеноводческими хозяйствами, после анализа выяснилось, что некоторые хозяйства не могут исполнять свои функциональные обязанности, поэтому нам сегодня поручено провести переаттестацию», — сказал глава Минсельхоза.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144908/
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
Заключать фермерам фьючерсные сделки предложил депутат Жогорку Кенеша
О Кыргызстане как экспортере экологически чистых продуктов рассказал президент
Улугбек Карымшаков: Субсидии весьма вредны для бюджета и малоэффективны
Учреждение «Цифровое сельское хозяйство» появится в структуре Минсельхоза
Цифра дня. В Кыргызстане не используют 63,3 тысячи гектаров пашни
Швейцария выделит Кыргызстану $968,1 тысячи на проекты в сельском хозяйстве
В Минсельхозе объяснили, почему возвращают кыргызстанские овощи и фрукты
В Минсельхозе утверждают, что проводят хороший анализ будущих посевов
Фермеры Кыргызстана делают упор на племенное животноводство
На Иссык-Куле будут повышать качество молока. Президенту показали как
Популярные новости
День сурка премьер-министра Абылгазиева День сурка премьер-министра Абылгазиева
Директором государственного учреждения &laquo;Унаа&raquo; стал экс-глава Госфиннадзора Директором государственного учреждения «Унаа» стал экс-глава Госфиннадзора
Мы&nbsp;партию создавали в&nbsp;спешке. Лидер фракции &laquo;Кыргызстан&raquo; о&nbsp;розданных обещаниях Мы партию создавали в спешке. Лидер фракции «Кыргызстан» о розданных обещаниях
Материнский капитал, бесплатный проезд. Что обещала партия &laquo;Кыргызстан&raquo; Материнский капитал, бесплатный проезд. Что обещала партия «Кыргызстан»
Бизнес
Кадыр Маликов: Банк должен быть заинтересован в&nbsp;том, чтобы было больше богатых Кадыр Маликов: Банк должен быть заинтересован в том, чтобы было больше богатых
Где приобрести и&nbsp;как пополнить карту &laquo;Тулпар&raquo; без комиссии? Где приобрести и как пополнить карту «Тулпар» без комиссии?
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; обеспечило интернетом 1&nbsp;тысячу 107 сел страны ОАО «Кыргызтелеком» обеспечило интернетом 1 тысячу 107 сел страны
O!Store и&nbsp;Honor раздают подарки: от&nbsp;наушников до&nbsp;смартфонов! O!Store и Honor раздают подарки: от наушников до смартфонов!
27 февраля, четверг
13:54
Еще одна авария с участием маршрутки произошла в Бишкеке Еще одна авария с участием маршрутки произошла в Бишкек...
13:26
Ирина Карамушкина предложила отпустить Алмазбека Атамбаева, а ее посадить
13:16
Вымогали $13 тысяч и отобрали автомобиль. В Оше задержаны подозреваемые
13:15
Депутат Каракольского горкенеша Туганбек Чолпонбаев незаконно получил мандат
13:14
Семеноводческие хозяйства Кыргызстана пройдут переаттестацию