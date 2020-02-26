Никакого политического давления на судей нет. Так считают в Верховном суде

В Жогорку Кенеше обсуждают исполнение государственной целевой программы «Развитие судебной системы КР на 2014-2017 годы».

Депутат Наталья Никитенко считает, что реализация судебной реформы не оправдала ожидания, а в программе представлена финансовая информация, но не оценка эффективности работы судейского корпуса.

«Какая работа была проведена по фактам политического давления на судей при принятии решений со стороны седьмого этажа?» — спросила она.

Представитель Верховного суда Нургуль Асанова ответила, что в Конституции имеется норма, согласно которой судья независим и руководствуется законами.

«У нас по категориям уголовные дела не делятся на обычные и политические. Перед законом все равны. А сведений о том, что на судей оказывается давление, нет», — сказала она.

Но Наталья Никитенко попросила не цитировать Основной закон — нормы, заложенные в нем, всем хорошо известны. Нардеп потребовала ответить на вопрос — что сделано, какая работа проведена, чтобы минимизировать давление на суды. Она напомнила про заявление судьи Максуды Оморовой, которая писала в соцсетях, что ее дочь Гульчехру, тоже судью, уволили, потому что она не хотела «исполнять заказы «Белого дома». В частности, Манаса Арабаева».

Речь, напомним, о бывшем заведующем отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манасе Арабаеве. Его обвинили в том, что он давал указания судьям и вмешивался в их решения.

Представители Верховного суда и Совета судей парировали: официального заявления от Максуды Оморовой или ее дочери не поступало.

А парламентарий Акылбек Жапаров сказал, что рассуждения о независимой судебной системе — это утопия.