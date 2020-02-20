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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Сооронбай Жээнбеков заверяет, что не будет патронировать никакую из партий

Президент Сооронбай Жээнбеков, выступая сегодня в парламенте, отметил, что избирательный порог в 7 процентов — это испытанный путь.

По его словам, сторонники пяти- и трехпроцентного барьеров приводят аргумент — что это необходимо для продвижения молодежи.

«Но на самом деле здесь присутствуют корыстные интересы некоторых политических сил, прикрывающихся интересами молодежи», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что не собирается патронировать какую-либо из партий, у него ко всем политическим организациям одинаковый подход.

«Партия — это часть общества. А я был избран, чтобы служить интересам всего народа. Какая бы партия ни победила на выборах, я готов совместно работать с ней», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш пройдут в Кыргызстане в октябре 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144179/
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