В Бишкеке объявили набор в участковые избирательные комиссии

Столичная ТИК объявила набор в участковые избирательные комиссии среди представителей органов местного самоуправления и выдвиженцев от политических партий. Об этом сообщает Центризбирком.

Согласно закону, УИК формируются наполовину из представителей от политорганизаций, но они должны приостановить членство в партиях. Вторая половина — кандидаты от МСУ.

В ЦИК напоминают, что в соответствии со статьей 22 Закона «Об избирательных комиссиях по проведению выборов и референдумов Кыргызской Республики» членами избиркомов не могут быть:

— депутаты Жогорку Кенеша и местных кенешей;

— должностное лицо государственных органов и органов местного самоуправления;

— судья, работник правоохранительного и фискального органа, военнослужащий;

— кандидат, представитель кандидата и политической партии;

— человек с гражданством иного государства;

— тот, чья судимость не снята или не погашена в установленном законом порядке;

— член другой избирательной комиссии;

— досрочно освобожденный от обязанностей члена избирательной комиссии по отрицательным основаниям.

Протоколы о выдвижении кандидатур от собрания граждан, общественных организаций в резерв участковых избирательных комиссий принимаются до 18.00 16 марта 2020 года в Бишкекском городском кенеше.

Как рассказал 24.kg глава ТИК Кайрат Маматов, ЦИК обозначила схемы избирательных участков. В столице Кыргызстана их будет 233. Предположительно выборы в БГК состоятся 11 апреля 2021-го.