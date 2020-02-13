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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Главу ЦИК обвинили в массовой прописке людей в городах, где пройдут выборы

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают вопрос массовой прописки в городах, где пройдут выборы в местные кенеши.

Нардеп Канат Исаев раскритиковал работу председателя комиссии. По его словам, резкий скачок с массовой регистрацией граждан произошел по вине главы ЦИК.

«Сейчас у людей есть претензии по предстоящим выборам в местные кенеши. Число людей, прописавшихся в городах, резко увеличилось. В этом виноваты вы. Во время выборов в 2016-м было еще больше нарушений, но вы не отреагировали. Тогда мы официально об этом говорили. Хватит ли у вас духу сейчас изменить ситуацию?» — спросил депутат.

Глава Центризбиркома ответила утвердительно. Но заявила, что в шестом созыве этот вопрос не поднимался.

Канат Исаев заявил, что по документам в 2016 году в Токмаке 117 человек без регистрации попали в списки избирателей и проголосовали.

«Ваши администраторы ночью вошли в систему и внесли изменения. Мы (партия «Кыргызстан». — Прим. 24.kg) составили акт, отправили его в ЦИК, но вы не приняли мер. Если бы вы в 2016-м приняли меры, сегодня массовой прописки не было бы. Если вы выборы в местные кенеши не можете провести правильно, как пройдут выборы в Жогорку Кенеш?» — заявил нардеп.

Нуржан Шайлдабекова ответила, что администраторы Центризбиркома не могут войти в систему и что-либо менять, так как это компетенция ГРС.

Однако Каната Исаева не устроил ответ. Он заявил, что глава ЦИК перекладывает ответственность на ГРС. Однако за все избирательные процессы, должна отвечать именно председатель комиссии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143557/
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