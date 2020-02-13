Выборы-2020. В рамках цифровизации ЦИК вводит электронный кабинет избирателя

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают вопрос массовой прописки в городах, где пройдут выборы в местные кенеши.

Нардеп Марлен Маматалиев спросил у главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой, будет ли упразднена форма № 2 к предстоящим выборам в Жогорку Кенеш.

Председатель комиссии ответила, что на сегодняшний день граждане могут голосовать в любом удобном для них месте, предварительно написав заявление.

«Мы прекращаем прием заявлений за 15 дней до дня голосования. Окончательный список избирателей составляется за 10 дней до выборов. Конституция позволяет голосовать гражданам в любом месте. В рамках цифровизации ЦИК вводит электронный кабинет избирателя. Гражданин может подать заявление о смене своего избирательного участка в электронном формате», — сказала Нуржан Шайлдабекова.