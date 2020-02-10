Регистрировать факт рождения по справке из роддома предлагают в Жогорку Кенеше

В Кыргызстане предлагают обязать представительства ГРС регистрировать факты рождения детей на основе справки из роддома. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заявил депутат Исхак Пирматов.

По его словам, правительство провело большую работу по цифровизации, в то же время получение различных документов занимает много времени и средств.

«Если человек потерял какой-то документ, например свидетельство о рождении, ему приходится ехать в территориальное отделение ГРС, где прописан или куда обращался за документами. Мы предлагаем, чтобы он мог обращаться в любое отделение ГРС для восстановления документов, техническая возможность у службы есть», — сказал он.

Исхак Пирматов добавил, что сейчас если у роженицы нет паспорта, то органы ГРС не регистрируют факт рождения. «Значит, ребенок не может получить «суйунчу», соцпособия, медпомощь. Мы считаем, что это противоречит Конституции», — отметил он.

Законом предлагают обязать территориальные отделения ГРС регистрировать рождение на основании справки из роддома.

Однако депутат Евгения Строкова возразила коллеге. «У нас, что, все население без паспортов? Неправда, что у нас получение паспорта — кромешный ад. Я считаю, что это безответственно, если люди не делают документы или ходят с просроченными», — отметила она.

Депутат Альфия Самигуллина уточнила, как в таком случае доказать, что именно эта женщина является матерью ребенка. «Как мы сможем обезопасить? Сейчас есть факты подмены, когда детей продают», — сказала она.

Исхак Пирматов уточнил, что речь только о регистрации факта рождения, свидетельства выдавать предлагают после предоставления роженицей паспорта.