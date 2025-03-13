Сколько в Кыргызстане стоят ID-карты, паспорта и другие важные документы

Людям постоянно необходимы какие-то документы, акты гражданского состояния и прочие госуслуги. Многие из них выдает и предоставляет государственное учреждение «Кызмат» (бывшее «Инфоком»). Редакция 24.kg подготовила обновленную информацию о стоимости оформления паспортов, ID-карт, свидетельств и других госуслуг.
Стоимость оформления паспортов и ID-карт (E-ID) в обычном порядке:
|
Наименование услуги
|
E-ID
|
Общегражданский паспорт (ОГП) — загран
|
Срок оформления
|
Впервые получающие
|
781
|
1 тысяча 741
|
12 рабочих дней
|
Замена / Этнические кыргызы, безработные граждане
|
983
|
1 тысяча 741
|
18 рабочих дней
|
Перемена — Ф.И.О;/национальности/места жительства (Ф.И.О. по браку/национальности)
|
1 тысяча 43
|
1 тысяча 841
|
18 рабочих дней
|
Утеря паспорта / Порча
|
1 тысяча 183
|
1 тысяча 941
|
18 рабочих дней
|
Граждане, вызываемые в иностранные суды
|
1 тысяча 801
|
1 тысяча 801
|
18 рабочих дней
Стоимость оформления паспортов и ID-карт (E-ID) в срочном порядке:
|
E-ID — внутренний паспорт
|
3 часа Бишкек
|
2 рабочих дня
|
4 рабочих дня
|
8 рабочих дней
|
Впервые получающие / Замена паспорта
|
6 тысяч 711
|
2 тысячи 772
|
2 тысячи 384
|
1 тысяча 867
|
Перемена — Ф.И.О. / национальности/места жительства
|
6 тысяч 771
|
2 тысячи 832
|
2 тысячи 444
|
1 тысяча 927
|
Утеря паспорта / Порча
|
6 тысяч 911
|
2 тысячи 972
|
2 тысячи 584
|
2 тысячи 67
|
Общегражданский паспорт — загран
|
Впервые получающие / Замена
|
9 тысяч 353
|
4 тысячи 38
|
3 тысячи 609
|
3 тысячи 485
|
Граждане, вызываемые в иностранные суды
|
9 тысяч 413
|
4 тысячи 98
|
3 тысячи 669
|
3 тысячи 545
|
Перемена — Ф.И.О. / национальности/места жительства
|
9 тысяч 453
|
4 тысячи 138
|
3 тысячи 709
|
3 тысячи 585
|
Утеря паспорта / Порча
|
9 тысяч 553
|
4 тысячи 238
|
3 тысячи 809
|
3 тысячи 685
Стоимость услуг ЗАГС
|
Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения в районных загсах республики по желанию заявителя
|
901
|
Проведение торжеств регистрации заключения брака в районных отделах загса республики по желанию заявителя
|
403
|
Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце бракосочетания в городе Оше по желанию заявителя
|
915
|
Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце бракосочетания в городе Бишкеке по желанию заявителя
|
2 тысячи 36
|
Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения в отделах загса по городам Бишкеку и Ошу по желанию заявителя
|
4 тысячи 574
|
Госпошлина (за повторную выдачу свидетельства)
|
110
|
За выдачу повторного свидетельства из актов гражданского состояния
|
217
|
Внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния
|
217
|
Срочное внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния
|
678
|
Срочная регистрация перемены Ф.И.О.
|
678
|
Срочное подтверждение сведений о гражданстве, регистрации, документировании населения и актах гражданского состояния
|
200
|
Свидетельство о рождении
|
105
|
Свидетельство о смерти
|
28
|
Свидетельство о заключении брака
|
105
|
Свидетельство о расторжении брака
|
28
|
Свидетельство о перемене ФИО
|
27
Стоимость услуг ДРН при МЦР КР по другим видам
|
Оформление временного вида на жительства гражданам государств — участников СНГ и ЕврАзЭС, лицам без гражданства
|
2 тысячи 222
|
Оформление временного вида на жительства гражданам дальнего зарубежья;
|
10 тысяч 232
|
Оформление постоянного вида на жительства гражданам государств — участников СНГ и ЕврАзЭС, лицам без гражданства
|
2 тысячи 722
|
Оформление постоянного вида на жительство гражданам дальнего зарубежья
|
15 тысяч 252
|
Оформление постоянных и временных видов на жительство за продление срока действия, а также за выдачу взамен ранее выданного, утраченного, либо испорченного вида на жительство иностранному гражданину и лицу без гражданства
|
422
|
За регистрацию или продление срока действия регистрации иностранного паспорта или заменяющего его документа
|
110
|
За выдачу пропуска гражданам Кыргызской Республики для въезда в приграничную зону на короткий промежуток времени
|
262
|
За выдачу пропуска иностранным гражданам и лицам без гражданства Кыргызской Республики для въезда в приграничную зону на короткий промежуток времени
|
472
|
Рассмотрение заявления о приобретении гражданства Кыргызской Республики
|
312
|
Рассмотрение заявления о выходе из гражданства Кыргызской Республики
|
312
|
Рассмотрение ходатайства о приеме в гражданство Кыргызской Республики
|
2 тысячи 222
|
Рассмотрение ходатайства о выходе из гражданства Кыргызской Республики
|
2 тысячи 222
|
Рассмотрение ходатайства о приеме в гражданство для беженцев и вынужденных переселенцев
|
312