Сколько в Кыргызстане стоят ID-карты, паспорта и другие важные документы

Оформление временного вида на жительства гражданам государств — участников СНГ и ЕврАзЭС, лицам без гражданства

Оформление постоянного вида на жительства гражданам государств — участников СНГ и ЕврАзЭС, лицам без гражданства

Оформление постоянных и временных видов на жительство за продление срока действия, а также за выдачу взамен ранее выданного, утраченного, либо испорченного вида на жительство иностранному гражданину и лицу без гражданства