22:18
USD 87.45
EUR 95.09
RUB 1.01
Общество

Сколько в Кыргызстане стоят ID-карты, паспорта и другие важные документы

Людям постоянно необходимы какие-то документы, акты гражданского состояния и прочие госуслуги. Многие из них выдает и предоставляет государственное учреждение «Кызмат» (бывшее «Инфоком»). Редакция 24.kg подготовила обновленную информацию о стоимости оформления паспортов, ID-карт, свидетельств и других госуслуг.

Стоимость оформления паспортов и ID-карт (E-ID) в обычном порядке:

Наименование услуги

E-ID

Общегражданский паспорт (ОГП) — загран

Срок оформления

Впервые получающие

781

1 тысяча 741

12 рабочих дней

Замена / Этнические кыргызы, безработные граждане

983

1 тысяча 741

18 рабочих дней

Перемена — Ф.И.О;/национальности/места жительства (Ф.И.О. по браку/национальности)

1 тысяча 43

1 тысяча 841

18 рабочих дней

Утеря паспорта / Порча

1 тысяча 183

1 тысяча 941

18 рабочих дней

Граждане, вызываемые в иностранные суды

1 тысяча 801

1 тысяча 801

18 рабочих дней

Стоимость оформления паспортов и ID-карт (E-ID) в срочном порядке:

E-ID — внутренний паспорт

3 часа Бишкек

2 рабочих дня

4 рабочих дня

8 рабочих дней
         

Впервые получающие / Замена паспорта

6 тысяч 711

2 тысячи 772

2 тысячи 384

1 тысяча 867

Перемена — Ф.И.О. / национальности/места жительства

6 тысяч 771

2 тысячи 832

2 тысячи 444

1 тысяча 927

Утеря паспорта / Порча

6 тысяч 911

2 тысячи 972

2 тысячи 584

2 тысячи 67

Общегражданский паспорт — загран

        

Впервые получающие / Замена

9 тысяч 353

4 тысячи 38

3 тысячи 609

3 тысячи 485

Граждане, вызываемые в иностранные суды

9 тысяч 413

4 тысячи 98

3 тысячи 669

3 тысячи 545

Перемена — Ф.И.О. / национальности/места жительства

9 тысяч 453

4 тысячи 138

3 тысячи 709

3 тысячи 585

Утеря паспорта / Порча

9 тысяч 553

4 тысячи 238

3 тысячи 809

3 тысячи 685

Стоимость услуг ЗАГС

Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения в районных загсах республики по желанию заявителя

901

Проведение торжеств регистрации заключения брака в районных отделах загса республики по желанию заявителя

403

Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце бракосочетания в городе Оше по желанию заявителя

915

Проведение торжественной регистрации заключения брака во Дворце бракосочетания в городе Бишкеке по желанию заявителя

2 тысячи 36

Проведение торжественной регистрации заключения брака вне помещения в отделах загса по городам Бишкеку и Ошу по желанию заявителя

4 тысячи 574

Госпошлина (за повторную выдачу свидетельства)

110

За выдачу повторного свидетельства из актов гражданского состояния

217

Внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния

217

Срочное внесение исправлений, дополнений в записи актов гражданского состояния

678

Срочная регистрация перемены Ф.И.О.

678

Срочное подтверждение сведений о гражданстве, регистрации, документировании населения и актах гражданского состояния

200

Свидетельство о рождении

105

Свидетельство о смерти

28

Свидетельство о заключении брака

105

Свидетельство о расторжении брака

28

Свидетельство о перемене ФИО

27

Стоимость услуг ДРН при МЦР КР по другим видам

Оформление временного вида на жительства гражданам государств — участников СНГ и ЕврАзЭС, лицам без гражданства

2 тысячи 222

Оформление временного вида на жительства гражданам дальнего зарубежья;

10 тысяч 232

Оформление постоянного вида на жительства гражданам государств — участников СНГ и ЕврАзЭС, лицам без гражданства

2 тысячи 722

Оформление постоянного вида на жительство гражданам дальнего зарубежья

15 тысяч 252

Оформление постоянных и временных видов на жительство за продление срока действия, а также за выдачу взамен ранее выданного, утраченного, либо испорченного вида на жительство иностранному гражданину и лицу без гражданства

422

За регистрацию или продление срока действия регистрации иностранного паспорта или заменяющего его документа

110

За выдачу пропуска гражданам Кыргызской Республики для въезда в приграничную зону на короткий промежуток времени

262

За выдачу пропуска иностранным гражданам и лицам без гражданства Кыргызской Республики для въезда в приграничную зону на короткий промежуток времени

472

Рассмотрение заявления о приобретении гражданства Кыргызской Республики

312

Рассмотрение заявления о выходе из гражданства Кыргызской Республики

312

Рассмотрение ходатайства о приеме в гражданство Кыргызской Республики

2 тысячи 222

Рассмотрение ходатайства о выходе из гражданства Кыргызской Республики

2 тысячи 222

Рассмотрение ходатайства о приеме в гражданство для беженцев и вынужденных переселенцев

312

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322634/
просмотров: 164
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Внимание! С&nbsp;31&nbsp;марта в&nbsp;Бишкеке перекроют движение по&nbsp;проспекту Чуй Внимание! С 31 марта в Бишкеке перекроют движение по проспекту Чуй
Ждите уведомления. Как в&nbsp;Кыргызстане пройдет запись в&nbsp;школу в&nbsp;2025 году Ждите уведомления. Как в Кыргызстане пройдет запись в школу в 2025 году
Визит президента Таджикистана. В&nbsp;столичных детсадах будут дежурные группы Визит президента Таджикистана. В столичных детсадах будут дежурные группы
Бизнес
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
13 марта, четверг
22:09
Владимир Путин согласен прекратить военные действия в Украине Владимир Путин согласен прекратить военные действия в У...
22:00
Сколько в Кыргызстане стоят ID-карты, паспорта и другие важные документы
21:45
Деятельность Маска не помогла. Федеральные расходы США достигли $603 миллиардов
21:30
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 марта: днем будет тепло
21:22
Авиакомпании ужесточают правила для пассажиров при перевозке пауэрбанков