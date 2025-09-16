14:24
В КР более 99 процентов детей обеспечены свидетельствами о рождении

В Кыргызстане более 99 процентов детей обеспечены свидетельствами о рождении. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила уполномоченный по правам ребенка Асель Чынбаева.

По ее словам, ранее ежегодно до 10 тысяч детей в первые годы жизни не получали свидетельства о рождении и таким образом появлялись дети-невидимки.

«Они не получали пособие «балага суйунчу» и так далее. В 2024 году усилиями трех госорганов — Министерства здравоохранения, Министерства труда, соцобеспечения и миграции, Минцифры — проблема решена. И это очень хорошо, поскольку мы видим, сколько детей действительно рождается в стране, сколько получает пособия. Им присваивают ПИН, чтобы был доступ к дошкольным, школьным, медицинским учреждениям, пособиям и так далее», — сказала Асель Чынбаева.

В эфире прозвучало, что 11–12 сентября 2025 года в Ташкенте (Узбекистан) состоялся первый международный форум «Актуальные вопросы усиления механизмов защиты прав детей в странах Центральной Азии: региональное взаимодействие уполномоченных по правам ребенка».

В его работе участвовали уполномоченные по правам ребенка стран Центральной Азии и детские омбудсмены ряда европейских государств — Финляндии, Хорватии и Норвегии, представители парламентских структур, государственных органов, международных организаций и гражданского общества.

«Есть много трансграничных вопросов — миграция, насилие, межнациональные семьи. Мы граничим с таджиками, узбеками, казахами, есть межнациональные семьи. Это нас обязывает рассматривать вопросы на региональном уровне», — заметила Асель Чынбаева.
