Депутат рассказал, как в Кыргызстане мучаются инвесторы

Депутат Кожобек Рыспаев рассказал, как в Кыргызстане мучаются инвесторы. Об этом он сообщил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, комиссия по вопросам лицензирования недропользования Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования часто не проводит заседания из-за отсутствия кворума, в итоге инвесторы не могут получить лицензии.



Он считает, что нынешний состав комиссии надо распустить и создать другую.

«Недавно в ведомстве рассмотрели работу ряда горнодобывающих компаний. Выяснилось, что они выделяют много средств на создание и развитие соцобъектов. Пусть правительство изучит эффективность использования этих денег», — добавил Кожобек Рыспаев.

Отметим, что отток прямых иностранных инвестиций в 2019 году по сравнению с 2018-м увеличился в 1,6 раза и составил $513,5 миллиона. Приток вырос на 67,3 процента и составил $576,8 миллиона.