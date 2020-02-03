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Власть

Президент поблагодарил власти Казахстана за возвращение кыргызстанцев из Уханя

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Кыргызстана и Казахстана.

По данным пресс-службы главы государства, Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное содействие в возвращении граждан Кыргызской Республики из китайского города Ухань в Бишкек.

Президенты обсудили перспективные вопросы двустороннего взаимодействия и наметили планы на ближайшую перспективу.

Ранее 18 кыргызстанцев специальным бортом доставлены в Бишкек из Нур-Султана. В столицу соседнего государства они прибыли при содействии казахстанской стороны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142484/
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