Премьера просят решить проблему скопления большегрузов на границе с Казахстаном

Депутат Азамат Арапбаев просит главу правительства решить проблемы экспортеров. Об этом он сообщил на заседании Жогорку Кенеша.

По словам нардепа, присоединившись к ЕАЭС, Кыргызстан вышел не на многомиллионный рынок, как обещали, а на несколько мафиозных структур, которые диктуют свои условия.

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«Пять лет прошло, как мы вошли в ЕАЭС. Но все усилия нашего государства уходят на обогащение налоговиков и таможенников Казахстана. Кыргызстанские предприниматели при пересечении границы вынуждены с каждого большегруза платить от $500 до $5 тысяч в зависимости от товарного ассортимента. Нам говорили, что перед КР открываются огромные возможности. Однако на деле мы работаем на мафиозные структуры соседней страны», — сказал Азамат Арапбаев.

На кыргызско-казахской границе вновь отмечается большое скопление грузового транспорта. По данным Пограничной службы КР, причина скопления — дополнительные проверки грузовиков со стороны представителей Комитета по доходам РК на территории Казахстана.