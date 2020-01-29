Премьера просят решить проблему скопления большегрузов на границе с Казахстаном

Депутат Азамат Арапбаев просит главу правительства решить проблемы экспортеров. Об этом он сообщил на заседании Жогорку Кенеша.
По словам нардепа, присоединившись к ЕАЭС, Кыргызстан вышел не на многомиллионный рынок, как обещали, а на несколько мафиозных структур, которые диктуют свои условия.
На кыргызско-казахской границе вновь отмечается большое скопление грузового транспорта. По данным Пограничной службы КР, причина скопления — дополнительные проверки грузовиков со стороны представителей Комитета по доходам РК на территории Казахстана.