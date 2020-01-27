Планы правительства на 2020 год: фискализация и борьба с теневой экономикой

В 2020 году основными направлениями кабинета министров будут фискализация налоговых процедур и снижение уровня теневой экономики. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, уже разработан предварительный план работы кабмина на год. Он содержит пять целей — повышение уровня жизни, экономическая активность и благополучие, развитие регионов и снижение внутренней миграции, фискализация налоговой политики, снижение теневой экономики, экологическая безопасность.

«На 2020 год предусмотрено 81 обязательство правительства и 125 мероприятий. Кроме того, надо будет включить работу по проектам государственно-частного партнерства. Мы должны уже с 1 февраля 2020-го начать работу по этому плану. У министерств и ведомств есть время до конца этой недели на то, чтобы внести свои предложения», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.