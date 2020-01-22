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Власть

Где найти деньги? В Кыргызстане хотят открыть антидопинговый центр

За четыре года в Кыргызстане за употребление допинга задержаны четыре спортсмена. Об этом стало известно сегодня на заседании парламента во время обсуждения поправок в Закон «О физической культуре и спорте».

По словам чиновников Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта, в национальном законодательстве не установлено определение «допинг», поэтому предлагается ввести его. К тому же КР приняла на себя обязательство следовать нормам и правилам, установленным Всемирным антидопинговым кодексом, утвержденным Всемирным антидопинговым агентством. Он был принят в 2003 году и является рабочим документом, который используется всеми спортивными организациями.

Представители профильного ведомства считают, что нужно принимать на национальном и международном уровнях надлежащие меры, соответствующие принципам кодекса, и содействовать международному сотрудничеству между государствами — участниками и ведущими организациями в области борьбы с допингом в спорте, в частности партнерству с WADA. Предлагается создать антидопинговый центр, но на это требуются деньги.

Депутаты заявили, что средства нужно изыскать. Нардеп Эльвира Сурабалдиева отметила, что сегодня в стране каждый состоятельный человек имеет свой спортивный клуб, почему бы им не пожертвовать деньги на развитие спорта.  

Напомним, что 18 августа 2016-го Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Иззата Артыкова бронзовой медали, завоеванной на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Отмечалось, что его допинг-пробы А и В дали положительный результат на запрещенное вещество — стрихнин.

Позже Спортивный арбитражный суд решил пойти на уступки и предоставил Кыргызстану возможность доказать, что Иззат Артыков не принимал допинг. Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала Иззата Артыкова за нарушение антидопинговых правил.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141211/
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