Аксакалы, мечети, школы. Как депутаты предлагают бороться с семейным насилием

Против семейного насилия необходимо усилить роль совета аксакалов. С таким предложением депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов выступил на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

По его словам, в регионах именно аксакалы помогли бы решить разногласия в семье и не допустить семейного насилия.

Его коллега Урмат Самаев считает, что в семьях, где чтят каноны ислама, меньше конфликтов. «Те люди, которые ходят в мечети, обеспечивают мир в семье, так как в религиозных заведениях часто говорят о роли семьи и детей. Кроме того, детей со школы надо воспитывать», — заявил нардеп.

Депутат Камчыбек Жолдошбаев предложил вести борьбу против насилия через СМИ.