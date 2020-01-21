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Власть
Сюжет: Семейное насилие

Аксакалы, мечети, школы. Как депутаты предлагают бороться с семейным насилием

Против семейного насилия необходимо усилить роль совета аксакалов. С таким предложением депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов выступил на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

По его словам, в регионах именно аксакалы помогли бы решить разногласия в семье и не допустить семейного насилия.

Его коллега Урмат Самаев считает, что в семьях, где чтят каноны ислама, меньше конфликтов. «Те люди, которые ходят в мечети, обеспечивают мир в семье, так как в религиозных заведениях часто говорят о роли семьи и детей. Кроме того, детей со школы надо воспитывать», — заявил нардеп.

Депутат Камчыбек Жолдошбаев предложил вести борьбу против насилия через СМИ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141123/
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