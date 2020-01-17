Депутата просят отозвать инициативу об отчете НПО об источниках финансирования

Члены Национального форума открытого правительства (НФОП) просят депутата парламента от фракции «Республика — Ата Журт» Бактыбека Райымкулова отозвать законодательную инициативу, обязывающую НПО отчитываться об источниках финансирования.

По их словам, принятие законопроекта повлечет потенциальные риски для государства и потребует дополнительного финансирования из бюджета, поскольку вводит новое требование к НПО — ежегодно до 1 апреля публиковать информацию на специализированном сайте регистрирующего органа об источниках формирования и направлениях расходования имущества. А это означает, что нужно создавать специальную информационную систему для сбора данных.

Кроме того, в организации отмечают, что понадобятся для регистрации отчетов НПО подразделения во всех регионах и отдельный госорган, который будет выполнять функции надзора и контроля, а это может привести к коррупции.

Ранее раскритиковали законопроект Бактыбека Райымкулова эксперты правовой клиники «Адилет». Они подчеркивают, что по результатам проведенного анализа выяснилось, что законопроект содержит массу правовых норм, несущих серьезные вызовы и угрозы демократическим ценностям правового государства. А отдельные элементы противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права, а также конституционным гарантиям и законодательной базе.