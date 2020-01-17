15:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Депутата просят отозвать инициативу об отчете НПО об источниках финансирования

Члены Национального форума открытого правительства (НФОП) просят депутата парламента от фракции «Республика — Ата Журт» Бактыбека Райымкулова отозвать законодательную инициативу, обязывающую НПО отчитываться об источниках финансирования.

По их словам, принятие законопроекта повлечет потенциальные риски для государства и потребует дополнительного финансирования из бюджета, поскольку вводит новое требование к НПО — ежегодно до 1 апреля публиковать информацию на специализированном сайте регистрирующего органа об источниках формирования и направлениях расходования имущества. А это означает, что нужно создавать специальную информационную систему для сбора данных.

Кроме того, в организации отмечают, что понадобятся для регистрации отчетов НПО подразделения во всех регионах и отдельный госорган, который будет выполнять функции надзора и контроля, а это может привести к коррупции.

Ранее раскритиковали законопроект Бактыбека Райымкулова эксперты правовой клиники «Адилет». Они подчеркивают, что по результатам проведенного анализа выяснилось, что законопроект содержит массу правовых норм, несущих серьезные вызовы и угрозы демократическим ценностям правового государства. А отдельные элементы противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права, а также конституционным гарантиям и законодательной базе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140824/
просмотров: 437
Версия для печати
Материалы по теме
Почему обязать НПО отчитываться о финансах незаконно, объяснили в «Адилете»
В парламенте предлагают обязать НПО отчитываться об источниках финансирования
В Бишкеке выбрали проекты НПО в рамках социального госзаказа
Журналисты Кыргызстана не доверяют соцсетям. Эксперты объяснили почему
Мэр Бишкека Азиз Суракматов о критике гражданских активистов и своих намерениях
Встреча с президентом. Динара Аляева: Даже скептики ушли удовлетворенными
Встреча с президентом. Тимура Саралаева интересовала проблема трайбализма
Встреча президента с гражданским сектором. О чем говорит Сооронбай Жээнбеков
Пытки повсеместно. Кыргызстанцы по-прежнему боятся о них заявлять
В Кыргызстане впервые выпускнику детского дома выделили квартиру
Популярные новости
Пятнадцать новых партий появилось в&nbsp;Кыргызстане. Кто их&nbsp;создал Пятнадцать новых партий появилось в Кыргызстане. Кто их создал
В&nbsp;Кыргызстане снизили штрафы за&nbsp;нарушение ПДД. Президент подписал закон В Кыргызстане снизили штрафы за нарушение ПДД. Президент подписал закон
Франкфурт-на-Майне. Дастанбек Джумабеков снова ошибся в&nbsp;произношении Франкфурт-на-Майне. Дастанбек Джумабеков снова ошибся в произношении
То&nbsp;дети мерзнут, то&nbsp;женщины виноваты. Камчыбек Жолдошбаев снова отличился То дети мерзнут, то женщины виноваты. Камчыбек Жолдошбаев снова отличился
Бизнес
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
Как исцеляют сердца в&nbsp;клинике Acıbadem Как исцеляют сердца в клинике Acıbadem
В&nbsp;Казахстане ужесточили наказание за&nbsp;преступления против несовершеннолетних В Казахстане ужесточили наказание за преступления против несовершеннолетних
17 января, пятница
15:45
Лобби застройщиков. Зачем разрабатывать механизм изъятия домов и земли Лобби застройщиков. Зачем разрабатывать механизм изъяти...
15:33
Автозаправки в транзитной зоне оцепили проволокой
15:21
ДТП на Южной магистрали. Двое граждан обратились за медицинской помощью
15:11
В Токмаке школьника подозревают в изнасиловании 16-летней девочки
14:45
Депутата просят отозвать инициативу об отчете НПО об источниках финансирования