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Власть

На президентской елке дети подарили Сооронбаю Жээнбекову робота

Сооронбай Жээнбеков принял участие в президентской елке. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Обращаясь к детям, президент подчеркнул, что только образованные люди смогут развивать страну и включить ее в число передовых. «Развитие страны тесно связано с современными технологиями. Поэтому прилагаются большие усилия для обеспечения всех школ интернетом, компьютерными классами и мультимедийной техникой», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент подчеркнул, что своими победами на международных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах дети дарят огромную радость своим родителям, родным и учителям, прославляют страну на мировой арене.

«Глядя на вас, мы уверенно можем сказать, что у нашей страны хорошее будущее. Пусть в новом году у вас будет много радости, добрых друзей. Желаю, чтобы в жизни у вас все получалось и вы дальше радовали ваших любящих родителей, учителей и родных. Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы у вас было счастливое детство и успешная взрослая жизнь», — отметил глава государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков вручил детям новогодние подарки. В ответ дети подарили ему робота.

На новогоднюю елку прибыли 1 тысяча 100 детей школьного возраста со всех областей — отличники учебы, победители международных конкурсов, олимпиад и турниров, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья.
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