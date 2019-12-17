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Власть

Демократия и свобода слова у нас есть, заявляют три депутата Жогорку Кенеша

На заседании парламентского комитета по международным делам депутаты подвергли критике заявление Комитета Палаты представителей Конгресса США.

Нардепы Исхак Пирматов, Умбеталы Кыдыралиев и Бектен Сыдыгалиев назвали это вмешательством во внутренние дела Кыргызстана.

По мнению парламентариев, демократия и свобода слова в республике есть и они защищаются.

Ранее Комитет Палаты представителей Конгресса США заявил, что «запугивание и подавление свободы прессы — это посягательство на основные ценности демократии». Комитет призвал правительство КР прекратить давление на журналистов.

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ. После общественного резонанса истцы направили ходатайство об отмене ареста счетов, которое было удовлетворено. Предварительное слушание по иску начнется 19 декабря в Свердловском райсуде столицы под председательством судьи Жылдыз Ибраимовой. 
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