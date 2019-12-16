В парламенте Кыргызстана назвали желающих занять пост спикера в случае, если депутаты согласятся с членом фракции «Онугуу-Прогресс» Исхаком Масалиевым и выразят вотум недоверия Дастанбеку Джумабекову.

Как сообщили 24.kg источники в Жогорку Кенеше, на кресло главы высшего законодательного органа есть два претендента — лидеры фракций «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев и СДПК Иса Омуркулов. Они для комментариев пока недоступны.

Инициатор отставки торага Исхак Масалиев заявил 24.kg, что в кулуарах его предложение коллеги поддерживают, но вот решатся ли проголосовать — он утвердительно ответить не может. «Если меня не поддержит, к примеру, моя фракция, я попрошу другие фракции рассмотреть этот вопрос», — подчеркнул Исхак Масалиев.

Глава парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов считает, что для отставки торага Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова нет оснований.