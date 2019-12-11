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Власть

Декларационная кампания — 2018. У Каната Исаева ничего нет, кроме лошадей и авто

Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов.

У депутата Жогорку Кенеша Каната Исаева нет жилья, но есть домашний скот — лошади на 17 миллионов сомов, а также автомашины. За 2018 год нардеп заработал 7 миллионов 219 тысяч сомов.

Напомним, до середины июля 2018 года Канат Исаев находился под арестом в СИЗО ГКНБ.

Канатбека Исаева задержали 30 сентября 2017 года. Ему инкриминировали попытку насильственного захвата власти. Это второе уголовное дело лидера партии «Кыргызстан». Первое, по которому он обвинялся в коррупции, прекратили по истечении срока давности. Второе дело отправили на доследование.

Родственники депутата, если верить отчету, бездомные, безработные, своего капитала у них нет.
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