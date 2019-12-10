Президент: Защита прав человека остается основной обязанностью государства

Президент Сооронбай Жээнбеков направил обращение в связи с Международным днем защиты прав человека. Текст распространила пресс-служба главы государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан одним из первых в нашем регионе в 1994 году присоединился к Всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных Наций.

«Идеи ООН, направленные на защиту прав человека и укрепление демократических принципов, соответствуют менталитету нашего общества. Уважение достоинства каждой личности, соблюдение прав человека и основных свобод, независимо от национальности, языка, вероисповедания, укрепление дружелюбия и взаимопонимания между людьми для нас равнозначны сохранению многовекового исторического наследия и духовных ценностей нашего народа», — подчеркнул он.

Поэтому защита прав человека была и остается основной обязанностью государства. Сооронбай Жээнбеков

Он сказал, что наше общество всегда отличалось высоким уровнем гражданских свобод.

«Мы стремимся построить государство, в котором строго соблюдаются права каждого гражданина, общество, где гражданин будет уверен в защите своих прав», — заметил президент.

Он напомнил, что КР ратифицировала почти все международные договоры по правам человека в рамках ООН. В этом году в республике широко отмечалось 30-летие Конвенции о правах ребенка.

С 2016 по 2018 год Кыргызская Республика была членом Совета ООН по правам человека. А в нынешнем году, впервые в истории страны, Кыргызстан избран в Исполнительный совет ЮНЕСКО.

«Однако нам многое еще предстоит сделать. Самое главное, мы должны построить сплоченное общество, в котором строго соблюдаются права человека, и справедливую власть. Успех в этом деле зависит от неуклонного соблюдения законов. Поэтому достижение этих целей зависит от каждого из нас», — добавил Сооронбай Жээнбеков.