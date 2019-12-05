Депутат парламента Исхак Масалиев прокомментировал 24.kg скандальное фото, на котором изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова, который ездит по Бишкеку на авто с подложными номерами 578 АСD.

По его словам, если выяснится, что номер не зарегистрирован ни в базе ГРС, ни в базе ГУОБДД МВД, следовательно, он поддельный, а это еще одна уголовная статья. «За использование подложного номера штрафуют. А вот разъезжать с поддельным номерным знаком — уголовно наказуемое деяние», — подчеркнул Исхак Масалиев и добавил: если подтвердится, что на снимке глава ГРС, он должен сразу подать в отставку.

Алмаз Мамбетов инициирует создание межведомственной комиссии в составе ГРС, Государственного комитета информационных технологий и связи и Министерства внутренних дел, которая должна установить личность водителя, управлявшего автомобилем, и определить ответственность за использование подложных номеров, а также выявить причины и мотивы публикации фотографий в интернете.

В соцсетях распространяют фотографии, на которых изображен мужчина, похожий на главу ГРС Алмаза Мамбетова. ГУОБДД ищет эту машину с подложным госномером.