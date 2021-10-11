Водителя Honda с подложными номерами задержали в Бишкеке

В Бишкеке задержали водителя легковушки с подложными номерами. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

Фото УПСМ. Авто подложными номерами

По ее данным, во время патрулирования Бишкека сотрудники УПСМ остановили водителя авто Honda по улице Жукеева-Пудовкина за нарушение Правил дорожного движения.

При проверке документов выяснилось, что 40-летний мужчина управлял машиной с подложными номерными знаками. Авто поставили на штрафстоянку, водителя отвезли у УВД Октябрьского района для дальнейшего разбирательства.