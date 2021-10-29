В Бишкеке задержали водителя авто Mercedes-Benz G-Class с подложными номерами

В Бишкеке задержали водителя авто Mercedes-Benz G-Class с подложными госномерами. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, накануне вечером по улице Сухэ-Батора патрульные остановили водителя машины за нарушение Правил дорожного движения. При проверке соответствующих документов выяснилось, что 31-летний мужчина управляет авто с подложными номерами.

Машину поставили на штрафстоянку. Водителя доставили в УВД Октябрьского района для дальнейшего разбирательства.