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Происшествия

В Бишкеке задержали водителя авто Mercedes-Benz G-Class с подложными номерами

В Бишкеке задержали водителя авто Mercedes-Benz G-Class с подложными госномерами. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, накануне вечером по улице Сухэ-Батора патрульные остановили водителя машины за нарушение Правил дорожного движения. При проверке соответствующих документов выяснилось, что 31-летний мужчина управляет авто с подложными номерами.

Машину поставили на штрафстоянку. Водителя доставили в УВД Октябрьского района для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/212069/
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