Во фракции СДПК озаботились загрязнением воздуха в Бишкеке

Складывающаяся в Бишкеке критическая ситуация с загрязнением воздуха вызвала обеспокоенность парламентской фракции СДПК.

Нардеп Марат Аманкулов поинтересовался, что конкретно делается для улучшения экологической ситуации в столице. Он считает, что положение катастрофическое.

«Раньше очень хорошо все вредные выбросы гасили дубы. Где дубы? Как вы ухаживаете за ними, что предпринимается для увеличения площади их посадки и лечения уже поврежденных стволов?» — спросил Марат Аманкулов.

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Представители Госагентства окружающей среды и лесного хозяйства ответили, что на лечение дубов выделено девять миллионов сомов, для Бишкека выделено 50 тысяч саженцев деревьев.

«А вы мониторите, сколько из них прижилось?» — поинтересовался Марат Аманкулов и добавил, что деревья, которые высаживаются на коллективных субботниках, погибают.

На фракции также выяснилось, что концепции по озеленению Бишкека в профильном агентстве нет. Первый вице-премьер Кубатбек Боронов признал — работа ведется, но слабо. По ситуации в Бишкеке он посоветовал депутату спросить мэрию.

Напомним, вспышка заболеваемости дубов произошла в 2011 году. Городские власти для борьбы с вредителем — минирующим пилильщиком — использовали специальные ловушки, проводили обрызгивание, но эффективного результата меры не приносили.