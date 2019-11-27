Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстан доволен результатами переговоров с Казахстаном

«Кыргызская сторона довольна результатами переговоров, и я хотел бы отметить плодотворное продолжение нашего сотрудничества», — заявил сегодня журналистам президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, во время переговоров с делегацией Казахстана во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым обсужден вопрос относительно дальнейшего развития и углубления союзнических отношений и стратегического партнерства между странами.

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Состоялось заседание Высшего межгосударственного совета, который не проводили последние пять лет. Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, водно-энергетической и транспортной сферах.

«Особое внимание уделили вопросам культурного сотрудничества между двумя братскими странами, имеющими общую историю, язык, религию и традиции. Мы сошлись во мнении, что в этой сфере необходимо активнее сотрудничать. Обсудили мы и вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Во время переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам», — рассказал Сооронбай Жээнбеков.

«Мы с удовлетворением отметили увеличение объема взаимного товарооборота между странами. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 10,5 процента. Количество кыргызско-казахских совместных предприятий выросло до 1,9 тысячи. Это обстоятельство может послужить основой для достижения новых успехов в экономике», — заключил Сооронбай Жээнбеков.