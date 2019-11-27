02:04
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Сооронбай Жээнбеков: Кыргызстан доволен результатами переговоров с Казахстаном

«Кыргызская сторона довольна результатами переговоров, и я хотел бы отметить плодотворное продолжение нашего сотрудничества», — заявил сегодня журналистам президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, во время переговоров с делегацией Казахстана во главе с президентом Касым-Жомартом Токаевым обсужден вопрос относительно дальнейшего развития и углубления союзнических отношений и стратегического партнерства между странами.

Читайте по теме
Касым-Жомарт Токаев: Мы стремимся развивать новые направления работы с КР

Состоялось заседание Высшего межгосударственного совета, который не проводили последние пять лет. Стороны рассмотрели вопросы взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, водно-энергетической и транспортной сферах.

«Особое внимание уделили вопросам культурного сотрудничества между двумя братскими странами, имеющими общую историю, язык, религию и традиции. Мы сошлись во мнении, что в этой сфере необходимо активнее сотрудничать. Обсудили мы и вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Во время переговоров состоялся обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам», — рассказал Сооронбай Жээнбеков.

«Мы с удовлетворением отметили увеличение объема взаимного товарооборота между странами. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 10,5 процента. Количество кыргызско-казахских совместных предприятий выросло до 1,9 тысячи. Это обстоятельство может послужить основой для достижения новых успехов в экономике», — заключил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка:
просмотров: 856
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Казахстан планируют довести товарооборот до $1 миллиарда
Визит Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан. Подписаны девять документов
Сооронбай Жээнбеков: Переговоры с Казахстаном прошли в духе взаимопонимания
Началась встреча президентов Кыргызстана и Казахстана в узком формате
Сооронбай Жээнбеков и Касым-Жомарт Токаев посетили комплекс «Ата-Бейит»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан с государственным визитом
Два года президентства. Оправдал Сооронбай Жээнбеков надежды? Опрос
Перед визитом. Сооронбай Жээнбеков и Касым-Жомарт Токаев поговорили по телефону
Надо отправить правительство в отставку, и президента не будут подставлять
Проблема Сооронбая Жээнбекова — отсутствие видения и профессиональной команды
Популярные новости
В&nbsp;Жогорку Кенеше требуют выхода Кыргызстана из&nbsp;ЕАЭС В Жогорку Кенеше требуют выхода Кыргызстана из ЕАЭС
Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова
Искендер Матраимов обрушился с&nbsp;гневной тирадой на&nbsp;журналистов Искендер Матраимов обрушился с гневной тирадой на журналистов
Сооронбай Жээнбеков не&nbsp;позволил Атамбаеву превратить себя в&nbsp;свадебного генерала Сооронбай Жээнбеков не позволил Атамбаеву превратить себя в свадебного генерала
Бизнес
А&nbsp;вы&nbsp;подготовились к&nbsp;Black Friday? Только 29&nbsp;ноября скидка на&nbsp;премиальные номера А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера
С&nbsp;Mega iTV от&nbsp;MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно
Перспективы безналичных платежей обсудили на&nbsp;форуме Visa в&nbsp;Кыргызстане Перспективы безналичных платежей обсудили на форуме Visa в Кыргызстане
Полезный досуг для ребенка с&nbsp;порталом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;MegaCom Полезный досуг для ребенка с порталом «Детский» от MegaCom
28 ноября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 ноября, среда
23:49
Samsung Galaxy S11 Plus: раскрыли дизайн главного флагмана 2020 года
23:33
Кыргызстанцам компания в Екатеринбурге не платила зарплату три месяца
22:41
Валентина Шевченко проведет очередной бой в UFC в феврале 2020 года
22:16
Skoda запустила серийное производство своего первого электромобиля
22:00
Чудаки парковки. Некоторые водители не учитывают большие размеры своих машин