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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Строкова vs невестка премьера. Опровержения не будет

В Октябрьском районном суде продолжается разбирательство по иску главы ОФ «Эргене» Таалайгуль Сабырбековой к депутату Жогорку Кенеша Евгении Строковой.

Как сообщила 24.kg ответчик, лингвистическая экспертиза по ее высказываниям еще не готова. Однако идти на мировую стороны не намерены. «Истица требует опровержения, утверждает, что я ее оклеветала. Но я не буду ничего опровергать и извиняться. Суд не может меня обязать. В своей правоте я уверена», — заявила Евгения Строкова. 

Таалайгуль Сабырбекова требует взыскать с парламентария 1 миллион сомов. Отзывать материальные претензии она не собирается. 

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша Евгения Строкова заявила, что за митингами в поддержку врачей, проходивших по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева, якобы стоит невестка премьер-министра — глава фонда «Эргене» Таалайгуль Сабырбекова.
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